„Sipsik“ liitus 100 000 klubiga!

Kodumaine animafilm “Sipsik” on eileõhtuse seisuga kinodesse toonud juba üle 100 000 vaataja. See on järjekordne suursaavutus kodumaiste filmide jaoks – “Sipsik” on nimelt alles 10. Eesti film, mis liitus nn “100 000 klubiga”! Sellesse auväärt seltskonda kuuluvad filmid, mis on Eesti taasiseseisvumisajal kinoekraanide ette üle 100 000 silmapaari meelitanud.