Ameerika filmiarhiiv toob HÕFFile oma aarded

«Tammy ja türannosaurus Rex» tuli välja 1994. aastal, kuid tublisti kärbituna – suurema publikuhuvi eesmärgil visati sealt välja vägivaldsed stseenid, mis oleksid kaasa toonud vanusepiirangu. Filmi 25. sünnipäevaks taastati selle algne versioon, mida on suure menuga näidatud juba paljudel fantaasiafilmide festivalidel – nüüd ka Haapsalus.

«Nii halb, et hea hakkab,» iseloomustab filmi HÕFFi juht Helmut Jänes.

Ameerika žanrifilmide arhiiv (AGFA) on 2009. aastal Austinis asutatud mittetulunduslik organisatsioon, mis kogub, säilitab, restaureerib ja levitab vanu linateoseid. Arhiivis on üle 6000 filmi ja selle nõuandjateks on mitmed filmikunsti tippnimed, nagu Paul Thomas Anderson, Nicolas Winding Refn, aga ka žanrifilmide meister Frank Henenlotter, muusik RZA, exploitation-filmide säilitaja Lisa Petrucci jpt.