Esietendub Teet Kase balletilavastus «Kuldne tempel»

Lavastaja Teet Kask: «Lavastus on festivali «1000 kurge» finaaliks, millega paneme selleks korraks Aasiast tulnud kaasagsetele meistriteostele ning Aasiast inspiratsiooni ammutanud teoste esitamisele kauni punkti. Olen rõõmuus, et saan peagi jagada pika ja vaimustava protsessi tulemust meie publikuga. Lavastuses käsitleme mitmeid elulisi küsimusi. Eelkõige oli eesmärgiks lasta end inspireerida ja kanda Yukio Mishima geniaalsest teosest. Kuna raamat on oma olemuselt täiuslik, ei näinud me vajadust seda otseselt lavale tuua, vaid tegeleda romaanis tõstatuvate küsimustega ilu, väärtuste ja olemise üle üldiselt.»