Eesti kunsti suurteost esitleti uhkelt

Imestan veel praegugi, kuidas üks mälestus lapsepõlvest võib nii eredalt ja mõjuvalt meeles olla. Tookord aga, umbes kuuskümmend aastat tagasi, seistes ema käe kõrval Kadriorus Eesti Kunstimuuseumis Konrad Mäegi ühe silmipimestavalt erksa maastikumaali ees, sain aru, et midagi puudutas mind tõeliselt, rohkem kui kunagi varem. Usun, et see hetk aitas lühendada ja kiirendada minu teed kunsti juurde.