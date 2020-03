Corona peatas Lossimuusika

Muusika koosneb helidest ja pausidest nende vahel. Kuigi nooditekstis tähistab pikemaid peatusi itaaliakeelne termin "fermata", kasutavad itaallased ise sellistel puhkudel pigem sõna "corona". Lossimuusika sarjas on enam kui 6 aasta jooksul ära jäänud vaid 1 kontsert, seegi esineja haigestumise tõttu. Kahjuks on märkimisväärsest stabiilsusest nüüd jagu saanud üleilmne koroonaviirus ja meist mitteolenevatel põhjustel tuleb teha pikem peatus - corona. See on vajalik eelkõige kuulajate ja esinejate tervise huvides ning kompromissid siin kõne alla ei tule.