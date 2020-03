EMTA jätab ära avalikud üritused

«On ilmne, et rahvarohkete ja vahel ka arvukate rahvusvaheliste osapooltega ürituste korraldamine on praegu komplitseeritud ja ebaturvaline nii publikule, töötajatele kui ka esinejatele. Kindlasti soovime ennetada olukorra eskaleerumist ja hindame esimeseks prioriteediks kõigi turvalisust,» kommenteeris EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.

Võimalusel kõiki sündmusi ära ei jäeta ning need lükatakse edasi. Üritusi puudutava infoga kursis olemiseks on palutud jälgida EMTA üritusi kajastavat veebikülge emtasaalid.ee.

Õppetöö EMTAs hetkeseisuga jätkub. Akadeemia erialade spetsiifika tingib, et õppetöö toimub enamjaolt väikestes rühmades või individuaalselt. Akadeemia uksed on külalistele suletud, õppehoonetesse pääseb isikustatud uksekaardiga. Tühistatud on töötajate lähetused ja üliõpilaste õppereisid.