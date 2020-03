Islandi black metal bänd teeb Sveta Baari tühistatud etteaste asemel veebikontserdi

Reykjavikist pärit kvartett on kuue tegevusaastaga end tõestanud kui möödapääsmatu jututeema, kui räägitakse Islandi black metal'ist. Bändi Misþyrming muusika jutustab muusikute kodumaast kuulajatele värskes võtmes. Kui tavapäraselt kipuvad sealkandi muusikute lood rääkima Islandi looduse ilust või kohalikust folkloorist, siis Misþyrming pajatab raevukalt kaosest elutul tühermaal, millel pole mingit võimalust elu tärkamiseks. Uus album „Algleymi“ ilmus sel aastal Prantsusmaa plaadifirma Norma Evangelium Diaboli alt. Temaatiliselt jätkab see rääkimist elu pahupoolest ja probleemidest, mis on inimestel, keda ümbritseb lõputult vett, vulkaanid ja fjordid.