Koroonakriis sulges teatrid: mida teha juba ostetud piletiga?

Eesti Draamateatri kassa on suletud eriolukorra lõppemiseni. «Ärajäävate etenduste piletite ümbervahetamiseks või tagasiostmiseks võtame teiega ühendust hiljemalt 1. maiks,» edastas teater. Kui aga pilet on ostetud Draamateatri kassast või Piletimaailma müügipunktist, siis tuleb ühendust võtta e-posti aadressil pilet@draamateater.ee

Vana Baskini Teater palub oma publikul varuda kannatust, kuniks suudetakse iga ürituse kohta anda konkreetseid juhiseid. «Seoses suure infovooga ei suuda Piletilevi vastata üksikute juhtumiga seotud küsimustele, koondame teemad ning koguneva info põhjal esitame teabe esmajärjekorras Piletilevi kodulehel,» edastas Vana Baskini teater. Lisaks kodulehele saavad internetist pileti soetanud infot ka e-kirja teel. «Kui kodulehel on konkreetse ürituse staatuseks «peatatud», siis see tähendab, et informatsioon on uuendamisel,» edastas teater.