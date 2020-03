Auhinnatud kodumaine animafilm on nüüd tasuta vaadatav

«Sounds Good» on eksperimentaalne, helidest inspireeritud lühianimatsioon. Filmi keskseks liiniks on lintmakiga operaator, kes tõmbab meid veidrale teekonnale. Operaatoriga paralleelselt näeme kuraatoreid, kes on tüdinenud nii elust kui filmist, millest nad end leiavad. Igavuse leevendamiseks alustavad nad performance’it. Liine ühendavaks elemendiks on seened, mis kasvavad ja pulbitsevad filmi arenedes.

Režissöör Sander Joon (sündinud 1990) on töötanud VJ-kunstnikuna ja teinud kaasa telesarja Rick and Morty reklaami loomisel. Režissöörina on ta varasemalt teinud kaks lühianimatsiooni: «Velodrool» (2015) ja «Moulinet» (2017). Mõlemat filmi on saatnud edu festivalidel. Joon lõi kaasa ka kodumaise «Vanamehe filmi» (2019) tootmisel. Hetkel arendab ta oma esimest koolivälist lühianimatsiooni “Rehvivargad”, mis vaatleb rallimaailma absurdi pilguga. «Rehvivaraste» arendust on toetanud Eesti Filmi Instituut.