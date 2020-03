Tellijale

Väljaspool igasugust konkurentsi on eestlase jaoks parim spordifilm mõistagi «Ott Tänak – The Movie». Vähe on ilmselt neid, kellel see enam kui kahetunnine dokumentaal nägemata, aga alati võib uuesti vaadata. Seda saab teha oma kodus näiteks aadressil https://netikino.ee/tanakmovie. Pilet maksab vaid 5.90 ja see ei sõltu vaatajate arvust.