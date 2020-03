Veebis toimib viirusevastane filmifestival

Kava aitavad kokku panna mainekate rahvusvaheliste filmifestivalide programmikoostajad, kelle seas on ka Pimedate Ööde filmifestivali alafestivali PÖFF Shorts programmijuht Laurence Boyce. Just tema soovitatuna on esimeses valikus kreeklase Konstantinos Antonopoulose film «Postcards from the End of the World».