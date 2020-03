Meemid koroona ajal

Internetimeemid kohanevad ja uuenevad, nagu folkloor ikka, alatasa. Koroonaviiruse levik on toonud kaasa terve portsu uusi ja naljakaid pilte. Sageli on võetud algmaterjaliks kas mingi kuulus kunstiteos või film, millele on siis lisatud mingi ajakohast – näiteks viited karantiinile või WC-paberi defitsiidiile.