Uus linnafestival GROM MMXX lisas esinejate hulka UK duo Sleaford Modsi

Sleaford Mods on Jason Williamson ja Andrew Fearn. Kõigest lühida kuue aastaga, kui Jason loobus oma bürokraaditööst, on Sleaford Modsist saanud pidurdamatu Briti muusika edulugu. Nad on teravad, nutikad ja naljakad ning see kõik võtab vormi kiirgavas energias nii plaadil kui kontserdil. Tänasele edetabeliedule mõeldes pole paremat meeldetuletust kui nimevalik debüütalbumiks – “Wank”.

Duo sõitis terve eelmise aasta laineharjal, alustades edetabelite esikümnesse jõudnud albumiga “Eton Alive” ning lõpetades GROM festivaliga võrreldes mitmekordse mahutavusega väljamüüdud kontserdiga Hammersmith Apollos. Sleaford Mods on üks bändidest, kelle võib südamerahus pista suvalise publiku ette ning arvestada ette rahva massilise Sleafordi-usku pöördumisega.

Kuuldused nende uskumatust lavaenergiast on levinud jõuliselt sõbralt-sõbrale ning sellega nende järgijaskonda võimsalt laiendanud. Alustasid nad esinedes väikestes urgastes ärritunud keskealistele meestele, kelle muusikaline haridus pärines John Peelilt; täna ulatub nende helivall teatritesse, mis on täis suurlinna trendikaid veganpaare, kes räägivad eluasemelaenudest ja kuulsid Sleaford Modsist esmalt Jools Hollandi saatest.

2020 lubab veelgi pöörasemat aastat, ees väljamüüdud tuurid USAs ja Austraalias ning nimekirjas hiigelfestivalid nagu Coachella. Seda enam on tähelepanuväärne nende esinemine Tallinnas festivali GROM raames sel suvel.

“Vaieldamatult, absoluutselt, kindlalt maailma kõige kõvem rock’n’roll bänd,” on neid kiitnud Iggy Pop. “Käsi üles, kes arvab, et Sleaford Mods on maailma parim bänd. Kõik ülejäänud eksivad,” on lisanud Steve Albini.

Varem on festival välja kuulutanud artistidena Alcest (FR), She Past Away (TR), Selofan (GR), Cabaret Nocturne (BE), Inter Arma (US), Hexis (DK), Fågelle (SE) ja Kannabinõid (EE). Koos Sleaford Modsiga (UK) on välja kuulutatud üheksa artisti üheksast riigist.