Metsatöll kutsub kõiki tasuta kontserdile

Metsatöll on tunnistanud, et tuuri ära jäämine on neile nii majanduslikult ja emotsionaalselt suur löök.

«Seoses üleüldise valitseva enneolematu olukorraga on sattunud muusikud ning kontsertkorraldajad keerulise sasipuntra sisse. Kontserdid jäävad ära ning festivalid lükatakse käegakatsutamatusse kaugusesse edasi, mis tähendab, et vähemalt kuni suve hakuni ei toimu justkui midagi. Töö, mis eeldab väga paljude inimeste kokkutulekut ja koosolemist, on praegusel hetkel mõeldamatu. Sellegipoolest oleme rõõmsalt optimistlikud ning täiesti kindlad, et saame üheskoos suurepäraselt hakkama!» põhjendab Metsatöll pressiteates veebikontserdi korraldamist.

Koostöös Eesti ürituste tehnikalahendustega tegeleva ettevõtega RGB Baltic töötas Metsatöll välja uuemoelise kontsertvõimaluse.

• Kontsertülekanne toimub reedel vastu laupäeva kell 1:00 öösel Eesti aja järgi (GMT +2). See tähendab, et New Yorgi aja järgi algab kontsert reedel, 20 märtsil kell 7:00 PM ehk 19:00. • Londoni aja järgi algab kontsert reedel, 20 märtsil kell 11:00 PM ehk 23:00. • Melbourni aja järgi algab kontsert laupäeval, 21. märtsi hommikul kell 10:00 AM.

Tõnis Noevere (Metsatöllu trummar): «Kui RGB poole pöördusime, et kas sellist asja saaks teha, siis võeti kohe härjal sarvist ja pandi paari päevaga püsti selline set-up, et me saame anda ka visuaalselt väga vinge kontserdi. Me oleme isegi üllatunud, kuidas RGB kutid olid kohe teemas ja mõtlesid kaasa ja hakkasid tegutsema. See stuudio jääb nüüd mõneks ajaks püsti ja kuuldavasti hakkab seal ka niimõndagi muud toimuma, aga meie saame olla esimesed, kes seal kontserdi annavad.»

Koos Metsatöllu muusikutega töötavad voogedastatava kontserdi toimumise nimel Metsatöllu tehniline meeskond: Keijo Koppel, Leho Säde ja Ringo Muhhin. Samuti pürotehniline meeskond, video-operaatorid, voogedastuse spetsialistid.

Kogu kontsertvaadend on kogu maailmas jälgitav tasuta. Kes aga soovib ansamblit ja tehnilist meeskonda toetada, et ka edaspidi oleks võimalus head muusikat nautida, siis saab endale taskupärase piletihinna kanda toetusena

Võimalus on kanda oma toetus ka Metsatöllu pangakontole: EE481010220078881018, OÜ Muldonn ja Viisud

Kogu saadud toetus jaotatakse härrasmehelikult ja ausalt kõigi kontserdi heaks töötanud inimeste vahel.