Koroonatorm: Mis saab Eesti filmidest?

Nendel kültuurikülgedel oleks pidanud ilmuma intervjuu näitleja Indrek Ojariga, sest just tänaseks oli plaanitud uue Eesti filmi «Rain» esilinastus, kus Ojari eriti nauditava ja tundliku rolli, mis on seda huvitavam, et ta mängib seal stereotüüpset sõnakehva «eesti meest». Režissöör Janno Jürgensi esimene täispikk mängufilm räägib mehe rollist muutuvatel aegadel ning iseenesega toimetulekust, selle tegevus toimub režissööri kodulinnas Haapsalus. Eriolikord aga lükkas filmi publiku ette jõudmise 18. septembriks.