Temnikova ja Kasela galerii avab uue näituse virtuaalselt

Näitus «Narcotics» («Uimastid») uurib visuaalset eufooriat ja esteetilist rahuldust järgmiste küsimuste abil: kas ilma teadvust mõjutavate aineteta on võimalik kogeda sama ülevat tajuseisundit? Kumb utoopilistest mõtetest on reaalsem: kas see, mida kujutame ette uimastite mõju all, või ratsionaalne mõttekäik, et kõigel on mingi suurem tähendus?