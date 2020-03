Eesti Muusikanõukogu lõi kriisinõukoja

Eesti Muusikanõukogu president Ivari Ilja: «Keerulisel ajal peab ka valdkond ise aktiivsemalt tekkinud probleemide leevendamisel ja uudsete lahenduste otsimisel kaasa lööma. Kindlasti on riigi võimalused kompenseerida valdkonna kaotusi piiratud. Seetõttu on äärmiselt tähtis omada adekvaatset pilti valdkonna seisukorrast, et abi ja toetus jõuaksid just kõige haavatavamateni».