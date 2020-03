312 disainiettevõtet ja -organisatsiooni tegid ühisavalduse

3. Palume eelkõige eriolukorra tingimustes eelistada riigihangetel eestimaist disaintoodangut või -teenuseid ning muuta paindlikumaks arvete esitamise kord, võimaldades esitada arveid ja/või väljamaksetaotlusi vajadusel kuupõhiselt. Samuti palume toetada riigiabi korras disainiettevõtjaid ning teha riiklikke tellimusi disaintoodangule ja -teenustele või soetada disainipoodide kinkekaarte. Meie töötajad on võimelised ümber kohanema ja töötama ka kodust, juhul kui neil on tööd, mida teha.

5. Kuna paljud disainiettevõtjad on kasutanud erinevaid Euroopa Liidu, EAS-i jm toetusi, siis palume üle vaadata kehtestatud loomemajanduse toetusmeetmete tingimused, leevendada neid ning võimaldada täiendav aeg eesmärkide täitmiseks, et vältida võimalikke trahve ja tagasinõude otsuseid.

Disainerid on juba täna ühiselt astunud samme selleks, et koguda andmeid eelmainitud disainivaldkonna osapooltele tekkinud kahjude ulatusest. Lisaks teatavad disainiettevõtted, et on valmis täitma erinevaid tellimusi, mis aitaksid kriisi leevendada: näiteks tootma näomaske või osalema probleemidele lahenduse leidmise või prototüüpimise ja visualiseerimisega seotud ettevõtmistes.