Piletimüügifirma Fienta loobub eriolukorra ajaks teenustasust

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jäävad kuni 1. maini ära kõik avalikud üritused. Korraldajad kannavad seetõttu suuri kahjusid ning kaotavad sellel perioodil oma sissetuleku. Meelelahutussektorit on tabanud suur kriis.

Selles keerulises olukorras on Fienta otsustanud korraldajatele toeks olla. Eestis toimuvate ürituste korral loobutakse täielikult omapoolsest teenustasust, andes nii võimaluse müüa pileteid tulevasteks perioodideks soodsalt ette. Müügiga kaasneb korraldajale vaid 2%-ne maksevahendajate tasu, lisandub käibemaks. Erinevalt teistest piletimüügikeskkondadest ei lisa Fienta täiendavaid tasusid piletiostjatele.

Fienta asutaja René Lasseron selgitab: “Oma teenustasu loovutamisega soovime toetada kultuuriasutusi, korraldajaid ja artiste, keda praegune kriis on valusalt löömas. Loodame, et see on abiks nii edasi lükatud kui ka interneti vahendusel edastatavatele üritustele. Lisaks tulime välja lahendusega annetuste ja toetuste vastuvõtmiseks."

"On rõõmustav kuulda, et üks meie sektori ettevõte on valmis keerulisel ajal teisi toetama. Meile meeldib Fienta puhul paindlikkus ning võimalus ise veebikeskkonnas ürituste andmeid ja hinnatasemeid määrata. Samuti tasuta piletite ja kutsete saatmine," lisab Fotografiska Tallinn programmijuht Janno Sooäär.

Fienta on iseteeninduslik veebiplatvorm, mis võimaldab müüa pileteid mitmesugustele üritustele. Nelja tegutsemisaasta jooksul on selle abil müünud 700 korraldajat pileteid 4000 üritusele, kahekümnes riigis. Fienta kasutajate seas on teatrietendused, konverentsid, koolitused, vilistlaspeod, kontserdid, festivalid, galad, spordivõistlused jpt.

Fienta ühendab endas muuhulgas piletimüügi ja kuhu-minna keskkondade parimad omadused, võimaldades sisestada ka selliseid üritusi, mille piletimüük toimub mujal.