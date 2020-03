Tellijale

Eks on päris paljudel meist raamaturiiulil mõni paks raamat ootamas aega, kui on see võimalik rahulikult kätte võtta. See aeg on nüüd käes. On aeg võtta kätte see teos, mida olete pidevalt edasi lükanud, olgu see siis Marcel Prousti «Kadunud aega otsimas» või George R.R. Martini «Jää ja tule laul». Ise kiikan riiulis Flauberti romaani «Bouvard ja Pécuchet». NB! Thomas Manni «Võlumäest» võiks selles sisalduvate ereda kopsu-horrori tõttu ka eemale hoida, aga kui satute olema viirusedüstoopiate harrastaja, siis laske muidugi käia.