Piip ja Tuut on laupäeval otseeetris oma kodulavalt

Laupäeval, 21. märtsil kell 12 esitavad Piip ja Tuut etenduse «Kõik on tipp-topp» Facebook Live vahendusel. Ainukordsesse etendusse on kokku kogutud sobilikumad palad eri lavastustest, mida Piip ja Tuut saavad ette kanda publiku juuresolekuta ning mis kõlbavad vaadata eri suuruses ekraanidelt. Etendus on kõigile vaatajaile tasuta, kestab 30 minutit ja kantakse ette rõõmu pärast.