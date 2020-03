Eesti keeles ilmus George R. R. Martini debüütromaan

Tänaseks oma fantaasiaromaanidega ülemaailmse kuulsuse ja menu saavutanud Martin tuli kirjandusse ulmejuttudega 1970ndate alguses, esikromaanini jõudis lühiproosa eest mitmeid Hugo ja Nebula preemiaid pälvinud autor 1977. aastal, mil USA suurimas ulmeajakirjas Analog ilmus järjejutuna «Valguse hääbumine» (Dying of the Light). Üllatuslikult esikromaani kohta jõudis teos Hugo auhinna finalistide sekka ning kandideeris ka Briti Fantaasiaauhinnale. Tänaseks on romaan tõlgitud bulgaaria, hiina, hispaania, hollandi, itaalia, poola, portugali, prantsuse, saksa ja tšehhi keelde.