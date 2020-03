Kuldmuna toimub esmakordselt digitaalselt

“Tunnen, et Kuldmuna 2020 teema "Loovus liidab" on meie valdkonda tugevalt kandnud viimastel nädalatel, liikmete abiga sündis vaid nädalaga saade, žüriid tulid kokku keerulisel ajal ja valdkond hoiab ellujäämise nimel kokku. Hea meel, et meil on virtuaalsed võimalused auhinnad välja anda ja midagi positiivset reede õhtusse tuua. Meie hea toetaja Omniva kaudu jõuavad võidumunad pakiautomaatidesse järgmisel nädalal – nii väldime inimkontakti ja hoiame kõigi tervist," ütles Turundajate Liidu tegevjuht Maarit Mäeveer.