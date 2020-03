Karantiin on kahtlemata närvesööv, aga samas hindamatu aeg perega koos olemiseks ja mõtlemiseks, mis väärtused meile elus päriselt asendamatud on. Aeglustus kulub meile kõigile ära, sest enamus inimesi elab oma võimete piiril. Niisiis ärme muretse selle pärast, mida me praegu teha ei saa, vaid teeme seda, mida me praegu saame teha paremini kui tavaliselt.