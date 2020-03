Ajal, mil kirjandusmuuseum kutsub üles eriolukorra päevikut pidama, on sobiv lugeda ka teiste päevaraamatu pidajate märkmeid. Minul on siin riiulis kohe võtta näiteks Karl Ristikivi, Johannes Aaviku, Elo Tuglase, Oskar Lutsu, Vaino Vahingu ja miks mitte ka Franz Kafka päevaraamatud. Karantiinis kipub päevade lugemine sassi minema, aga päevaraamatutes on päevad enamasti ilusasti järgnevatena kirjas, selleski mõttes on hea nendega sammu pidada.