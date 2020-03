Leidsime ennast lõppenud nädalal olukorrast, kus elu on korraga probleem. Ma ei ole vist kunagi varem lugenud ajakirjandusest niipalju kõikvõimalikke soovitusi, juhendeid, õpetussõnu jne, mis kõik annavad nõu, kuidas eluga hakkama saada, kuidas eluga edasi minna. Isegi kultuurisoovitused on omandanud eksistentsiaalse alatooni, need peaksid meil aitama oma eluga kriisis paremini toime tulla. Neile, kel Postimehe tellimus, allpool niisiis veel üks kimp koroonaajastu kultuurisoovitusi.