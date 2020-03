Tänapäeva doki õnnistus on kastist väljas mõtlemine

Tellijale

Lisaks tervele plejaadile headele mängufilmidele leidus 70. Berliini rahvusvahelise filmifestivali (20. veebruar – 1. märts) kavas ka väärt dokumentaalfilme. Et tegu on Berlinalega, siis on soovitav, et ka tõsielufilmid oleksid kas poliitilised või siis vähemalt väga terava sotsiaalse sõnumiga. Ning kindlasti originaalse režissöörikäekirjaga ja millegi poolest meeldejäävad. Olgu selleks kasvõi igavus.