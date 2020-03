Soovitus: vaata väärtfilme vaid ühe euro eest

Mubi on voogedastusplatvorm, mille ärimudel on kvaliteedi eelistamine kvantiteedile. Enamasti on need sedasorti filmid, mida oleme harjunud vaatama kinodes Sõprus, Artis ja Tartu Elektrioteater.

Võrreldes kommertsteenustega on Mubi filmivalik väiksem, kuid koosneb hoolikalt kureeritud kunstiliste filmide valikust. Filmisõbrale on see haruldane võimalus leida ühest kohast näiteks Aasia, Ida-Euroopa, ladia-Ameerika ja teiste riikide filme, mis enamasti meie kinodesse ei jõuagi. Aga mitte ainult, on ka suur valik anglo-ameeria ja Lääne-Euroopa kinokunsti. Võib teha ka ekskursiooni minevikku ning vaadata näiteks Sergei Eisensteini protežee Stanislav Rostostski 1972. aasta filmi «Aga koidikud on siin vaiksed», mis oli omal ajal nomineeritud parima võõrkeelse filmi Oscarile.