Kolmapäeval, 25. märtsil algusega kell 12 annab Ruslan Trochynskyi oma ansambli Svjata Vatra Facebooki lehel soolokontserdi. Ta lubab, et mängib kõik, mis on südames ning räägib uuest plaadist ja sellest, et maailm meie ümber ja sees on muutuses.