Kui «aeg liigestest on lahti», on parimad meelelahutajad ja mõttetööle sundijad klassikud. Ja kui räägime muusikast, võib klassikat kuulata ka mõne teise ammuoodanud koduse töö ärategemise taustaks. Et aga muuseumid ja muud galeriid on kinni, soovitan kindlasti üles otsida mitte ainult välismaiste vaid samuti kodumaa kunstiasutuste virtuaalgaleriid ja kasvõi tagantjärgi avastada huvitavaid väljapanekuid.