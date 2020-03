Sündis maailma esimene online-karantiiniregilaulukoor

Filmirežissöör ja regilaulja Anna Hints kutsus kokku oma laulukaaslasi, et 21. märtsil ärajäänud metsameeleavalduse puhul ikkagi koos laulda videokonverentsi teel: «Pidin esitama Vabaduse platsi metsameelavaldusel regilaulu, mis sündis peale Kääpa ohvrikivi ümbritsenud metsa langemist. Võrumaal asuv Kääpa ohvrikivi on mulle ja mu sugulastele väga tähtis pühapaik, kus ka meie esivanemad on käinud põlvkondade viisi jõudu kogumas.»

Ohvrikivi ümber on viimastel aastatel tehtud väga suured lageraied. Kuigi kivi ümber oli jäetud 50 meetrine metsajupike, ei suutnud see ümbritsevate lageraiete tõttu tormidele vastu pidada. «Kui ma nägin harvesteride poolt ülessongitud maad ohvrikivi ümber, tabas hinge väga suur lein. Öösel nägin unes oma surnud vanaema, kes ütles, et pärimust ei tohi katkestada harvesteride tõttu. Sain vanaemalt ka regilaulu, mida pidingi metsameeleavaldusel esitama,» väljendab oma muret metsa pärast Anna Hints.

Anna Hints ja kõik tema sõbrad suhtuvad koroonakriisi täie tõsidusega, seepärast oli ainus võimalus laul siiski esitada interneti vahendusel. Nii tekkiski mõte luua karantiiniregilaulukoor ja laulda regilaulu videokonverentsi vahendusel.

Kuigi kutse online-regilaulmisele tuli viimasel hetkel, said siiski mitmed laulu- ja loodusesõbrad online-regilaulmisest osa võtta, nende hulgas Anneli Ehlvest, Ann Reimann, Edina Csüllög, Epp Margna, Iti Kaevats, Kadi Kivilo, Kail ja Liis Kuresoo, Leele Jürjen, Maarja Pabunen, Mari Kalkun, Merit Kask, Piibe Kolka, Peeter Laurits. Laulu sisse pandi ka koroonaviiruse ohjamine ja tervise soovimine kõikidele.

Üks lauljatest Liis Kuresoo: «Kindlasti on praegu kõige tähtsam püsida isolatsioonis, et mitte ohtlikku nakkust levitada. Kuid oluliste ja kaduvate väärtuste eest on vaja seista ka siis, kui kogu maailm on pandeemiast halvatud. Kriis sunnib mõtlema, kui habras on elu ja kui lihtsasti võib tavapärane maailmakorraldus pea peale pöörduda.»