Väärt kraam! ⟩ Asko Künnapi kultuurisoovitused

Kui Sa ise ei taipa aega maha võtta, siis seda tehakse sinu eest. Nii üksikisiku kui kogukonna, inimkonna tasandil. Kui vingusin lapsena, et mul on igav, vastas isa, et ainult lollil on igav. Katsume siis mõõdukalt targad olla ses praeguses segadikus.