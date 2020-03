Tallinna psühhedeelne elektropungi bänd PVC16 avaldas sensuaalse muusikavideo

Muusikavideo keskmes on lühike lugu kiimast ja himust, noore neiu ja vanema elumehe suhtest. «Esmapilgul on ehk loo fookuses superagent, lausa ninja PVC-kostüümis, visuaalselt poolelt 70ndate B-kategooria filmide kangelane. Samas annab lugu ka mõista, et see agent on ise mingi abstraktse võimu või jõu alluvuses. PVC-kostüüm jällegi rõhutab selle suhte alateadlikku seksuaalset poolt, mis ehk agendi igapäevatöös nii nähtav pole. Suures pildis võib seda tõlgendada kui ükskõik milliseid jõupositsiooniga suhteid, kus inimene on sunnitud kuuletuma ning idee seksuaalsusest on välja tõrjutud,» seletab bändist Ilja Bogatõrjov.