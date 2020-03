Tellijale

From: Jüri Ratas To: valitsus@valitsus.ee Subject: Paanikaks pole põhjust

Head kolleegid!

Kinnitan, et olukord on kontrolli all ja paanikaks pole põhjust. Tualettpaberi varud Stenbocki majas on piisavad, et tagada valitsuse tõrgeteta toimimine. Jätkame tööd Eesti hüvanguks minu targal juhtimisel. Olge hoitud!

Teie kallis peaminister