Tobias Tammearu ja Robert Rebane annavad laupäeval veebikontserdi

Tobias Tammearu on noorema põlvkonna silmapaistev saksofonist, keda on kujundanud õpingud nii Heino Elleri nim. Tartu Muusikakoolis, Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis kui ka Amsterdami Konservatooriumis. Tobias on tegev koosseisudes nagu New Wind Jazz Orchestra, Ramuel Tafenau «Gather Around», Johannes Laasi 5tetis, Pillikud ja Jake Victor Twisted Heads (USA/BEL/SPA/EST), kellega pälvis 2018. aastal muusikaväljaande Downbeat’i auhinna.