ERSO imearmas kingitus Eestile

Just «Kodumaine viis» on olnud orkestri turneedel üks meie kõigi lemmiklisapalasid. Vaid muusikud ise teavad, millised värinad selle esitamine hinge toob, kui turneel on oldud juba kaks nädalat, mitu kontserti on veel ees ning koduigatsus hakkab hinge pugema.