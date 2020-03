e⁻lektron korraldab veebis teatri- ja muusikafestivali

3.–5. aprillil toimub Kõheda vastasmõju festival kahesuunalises striimis platvormil: http://elektron.live/. Esinevad Mette Edvardsen, Elina Masing, Iggy Malmborg, Henri Hütt, Veiko Tubin, Hiroaki Umeda, Microbiome Orchestra ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel EMA.

4. aprillil peetakse festivali kaugpidu 404 Event Not Found, kus esinevad Kiwa, Compound Minerals, Court Rat, Hendrik Kaljujärv, MIMproject live ja Vul Vulpes. Toimub ka rahvusvaheline seminar «Where Have All The Magic Gone», kus arutame kunstnike, kuraatorite ja teiste loominguga tegelevate inimestega, mis juhtus teatriga, kuhu ta kadus, mis saab edasi ning milliseid võimalusi praegune olukord meile pakub.

Õigupoolest oleks festival pidanud ära jääma. Sest inimesed ei tohi üksteisele lähedale tulla. Füüsilise läheduse vältimine on praegu terve mõistuse ja teistest hoolimise küsimus. Aga festival siiski ei jää ära.

Nii, nagu teatrit viimased 10 000 aastat tehti, enam teha ei saa. Publik peaks vaatama esitajat ja esitaja peaks nägema, et tal on publik – aga sellist olukorda ei teki. Kui kohtuda ei tohi, võiks ju reaalajas tühjas saalis toimuvat etendust striimida. Aga see aitab ainult natuke ja ainult päris alguses. On vaja mingit pikema ajaga arvestavat lahendust. Meid huvitab, mis saab teatrist ilma teatrita.

Põhiküsimus on püüda kinni vähemalt mõned teatri (hetkel kaotsiläinud) põhiomadused ja need virtuaalses esituskeskkonnas taasluua. Kas siiani kehtinud teatri käitumismustrid on üldse neti kaudu ülekantavad? Kunstnikud omaltpoolt otsivad lahendusi, kuidas teatrispetsiifilised esitusvõtted (lavaintiimsus, lavakujundus, valgus jne) vahetada millegi muu vastu nii, et muutus ei kaotaks teatrile iseloomulikku mõju ära.

Tehniliselt tähendab see küsimust, kas õnnestuks luua virtuaalne kohalolev publik ja kas esitaja tunneb, et midagi on tõesti nii, nagu siis, kui inimesed veel saali said koguneda. Me katsetame, kas on võimalik kokkusaamistunnet esitajale ja vaatajatele tagasi anda. Lahendus võib olla kahesuunalises striimimises – esitaja tõepoolest näeb vaatajaid veebikaamerate taga. Ja vaatajad näevad ka üksteist, kui tahavad.