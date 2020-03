Väärt kraam! ⟩ Märt-Matis Lille kultuurisoovitused

Meelis Friedenthal "Mesilased" FOTO: Raamat

Kui ajaloolistel radadel rändamine istuma hakkas ning isu oleks mingi hea kodumaine raamat ette võtta, siis soovitaksin soojalt eelmisel kümnendil valminud Meelis Friedenthali «Mesilasi». See maalib meile pildi XVII sajandi lõpu aristokraatlikust tudengielust, keset suurt näljahäda ning üleüldisi apokalüptilisi meeleolusid. Friedenthali raamat on kantud nauditavalt kütkestavast ajalootunnetusest ning muljetavaldavast eruditsioonist.

See lugu tõmbab meid esimesest leheküljest alates keset pööraseid, lummavaid ning kohati ka õõvastavaid sündmuseid, kus olulisel kohal on muu hulgas ka meie mõistatuslikud esivanemad, kes ei suuda üle saada oma umbusklikkusest ja skepsisest võõramaiste kommete ja meditsiinipraktikate suhtes. Üldist ängi ja hirmumeeleolusid tasakaalustavad suurepäraselt filigraansed mustast huumorist kantud episoodid. Aga üks kandvamaid liine on peategelase hooliv inimarmastus ning igatsus soojuse ja läheduse järele, mis päädib lõpuks kafkalikult lummava nägemusega omalaadsest paradiisiaiast.

Arvuti taga istudes avanevad suurepärased võimalused ka virtuaalseteks rännakuteks kujutava kunsti maailma. Mina olen seda muuhulgas kasutanud selleks, et vaadata üle ühe oma lemmikkunstniku Jan van Eycki imepäraseid ja uskumatult detailseid töid, milledesse originaalis vaadates ei olegi eriti võimalik nii sügavale sisse zuumida. Aga hea on ka vaadata üle ja otsida head uut eesti kunsti. Hiljuti olen leidnud internetist näiteks Eike Epliku lummavad ja väga isikupärased ökoloogilised fantaasiad. Sinna kõrvale võiks vaadata elava klassiku Peeter Lauritsa virtuoosseid üraskimustreid ning saladuslikke kärbseseeni ja tõdeda, et eks me ikka üks metsa poole rahvas veel oleme. Õnneks.

Yoshida Kenko "Jõudeaja võrsed"

Ja lõpetuseks – mind ennast on saatnud mõned raamatud, mille juurde olen erinevatel eluetappidel ikka ja jälle tagasi pöördunud. Üheks selliseks on Yoshida Kenko aegumatu klassika «Jõudeaja võrsed», mis on inglise keeles tervikuna olemas ühe kõige tuntuma ja autoriteetsema tõlke näol Donald Keene'i poolt; eesti keeles on see teos saadaval Rein Raua suurepärases tõlkes.

See 14. sajandil tegutsenud jaapani aristokraatliku taustaga vaimulikust haritlane lummab oma täiesti ainulaadse stiiliga, kus üks mõte kasvab pidevalt teisest välja ja kolmandaks üle, pakkudes meile kõikvõimalikke pilte ja aforisme inimelu kaduvusest, ilu haprusest, mõne kummalise kombe algupärast kuni vägagi veidrate episoodideni – nagu näiteks lugu purjus preestrist, kes endale teiste lõbustamiseks ümmarguse poti pähe tõmbas ning ei suutnud seda enam kätte saada muidu, kui tükk aega hiljem suurte vigastuste hinnaga.

Kenko on nauditavalt ebajärjekindel, kõikudes tihtipeale veidi moraliseeriva religioosse hoiaku ning teisalt kogenud nautleja ellusuhtumise vahel. Hea näide on tema arutluskäik veini üle, mis algab hävitava hinnanguga ning kõikvõimalike napsutamisega kaasnevate hädade üleslugemisega. Samas jõuab Kenko varsti elegantse haagiga tõdemuseni, et ei ole midagi nauditavamat sellest hetkest, kui sulle hea sõber külla tuleb, te veinipudeli avate ning maast ja ilmast rääkima hakkate ja sinna juurde võib-olla head luulet tsiteerite.