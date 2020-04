Väärt kraam! ⟩ Hasso Krulli kultuurisoovitused

Mida teha, kui inimesel on korraga nii palju aega, et seda jääb veel ülegi? Olukord on uudne. Midagi sellist koges vanem põlvkond viimati kaheksakümnendatel aastatel – nooremad on aga sattunud täiesti tundmatule maale. Aeg on äkki muutunud kombatavaks: seda võib lusikaga süüa, kahvli otsa võtta või lausa noaga lõigata.