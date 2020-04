Brad Jurjens avaldas uue singliga austust lahkunud Gary Moore'ile

Brad Jurjens avaldas kaveri Gary Moore'i laulust «Over the Hills and Far Away».

Ansambli Must Hunt kitarrist Brad Jurjens lasi välja kaveri hiljuti lahkunud iiri kitarrivirtuoosi Gary Moore'i laulust «Over the Hills and Far Away». Loo põhjad on salvestatud Tallinnas Bradi kodustuudios ja vokaal Iisraelis, Haifas elava laulja Lev Kerzhneri poolt.