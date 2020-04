Ilmub legendaarse tudengifolkbändi Rajacas heliplaat

Rajacas esitas peamiselt küll sketše ja paroodiaid, ent ka muusikal oli nende ülesastumistes oluline roll. Kui bändi sketšidest pole ühtki filmiülesvõtet, on õnneks säilinud paarikümne laulu helisalvestused, mis on hoolsalt taastatuna nüüd esmakordselt ka heliplaadile jõudnud.

Nii osutubki Rajaca heliplaat 1960. aastate teise poole mõttes osalt küll päevakajaliseks, ent samas ka üllatavalt igavikuliseks folkalbumiks. See peaks aitama seletada, miks on Rajaca laulud – nagu «Eestimaa», «Kvissental» või «Armsas Tartus vana ülikool» – jätkuvalt laialdaselt tuntud ja armastatud, ilma et nende autoreid ja algseid esitajaidki alati mäletataks...