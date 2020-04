Kuula Trad.Attack!i uut lugu “Armasta mind”

““Armasta mind” on armastuse loits, mille sõnad on üles tähendatud 1963. aastal Häädemeeste kihelkonnast. Vana kombe kohaselt tuleb loitsu öelda kolm korda, siis pidavat see toimima,” kirjeldab loo sisu Sandra Vabarna. Bändi kitarrist ja laulu üks autoritest Jalmar Vabarna lisab, et selle loo kirjutamine algas bändil juba 2018. aasta suvel ja lõppes alles läinud aasta detsembris. “Oleme õnnelikud, et see protsess nii pikk oli, muidu poleks seda koostööd Vaikoga ehk sündinudki,” lisab Vabarna.

"See on hoopis uus külg, mida Trad.Attack! endast näitab. Mäletan, kui sattusin seda lugu nende salajasel festivalil kuulma, ja kuigi ma teadsin, et see pole võimalik, tundsin justkui, et mingi teine bänd oleks lavale läinud. Olen tänulik, et meie rajad kokku sattusid ja sain omaltpoolt lugu täiendada,“ kirjeldas koostööd Vaiko Eplik.

Eplik laulab loos taustavokaale. Lisaks temale üllatab kuulajat ka bändi trummar Tõnu Tubli, sedapuhku hoopis tromboonimänguga.

Ühtlasi esietendub Trad.Attack!i Youtube'i kanalil täna kell 12.00 “Armasta mind” muusikavideo. „Esitlesime lugu veebruari alguses Tartus oma lähedastele sõpradele ja fännidele ning see sai ka üles filmitud. Õhtu oli väga maagiline ning salvestatut üle vaadates oli selge, et just sellisena ongi „Armasta mind“ muusikavideo hetkel õige välja anda,“ rääkis Tõnu Tubli.

Trad.Attack!´i neljas album “Make your Move” on emotsionaalne ja muusikaline jõukatsumine, kui suurelt suudab üks kolmeliikmeline bänd kõlada. Albumi 11 lugu panevad naeratama, tantsima, mõtisklema, igatsema ning ei jäta külmaks ühtegi eestlast, sest on oma hingelt seotud iidsete mälestuste ning loitsudega. Maagia, mis tuleb tumeda tümina saatel maa-alt läbi jalgade otse alateadvusesse.