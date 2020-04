Niguliste muuseum alustas taskuhäälinguga

Kõik loengud on leitavad SoundCloudi platvormilt. Niguliste muuseumi taskuhäälingu saateid viivad läbi kunstiteadlased ja Niguliste muuseumi kuraatorid Kerttu Palginõmm ja Merike Kurisoo. Loengud on heaks materjaliks e-õppe läbiviimiseks või niisama nautimiseks ja silmaringi laiendamiseks. Niguliste muuseumi sotsiaalmeedias jagatakse iga päev ühte loengut ja sellega seotud pildilist materjali. Taskuhäälinguga on plaanis jätkata vähemalt mai alguseni.