Tellijale

Tere. Mina olen vabakutseline kultuuriajakirjanik Bertrand Udu. Te loete päeviku vormis märkmeid, mida kirjutan vastavalt Eesti kirjandusmuuseumi üleskutsele hakata päeviku vormis üles tähendama oma mõtteid seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga. Esimene mõte, mis seoses eriolukorraga pähe tuleb, on see, et tegemist on väga erilise olukorraga. Usun, et see on väga eriline mõte.