Väärt kraam! ⟩ Renate Keerdi kultuurisoovitused

Tellijale

Kohati tundub, et maad on võtnud justkui kultuuritarbimise hullus – teatrietendused, kontserdid, muuseumid on kolinud veebikeskkonda ja kuigi esimese hooga sukeldusin isegi pakutavat haarama, sai üsna pea taaskinnitust vana tõde, et teatri võlu peitub eelkõige selle vahetuses, siin ja praegu sünergias.