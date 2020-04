Tartu black metal artist Grav Morbus avaldas albumi «Masohhist»

Kapa, kes on muusik projekti taga, kommenteerib: «Grav Morbuse nimi on mulle sahtlist näkku vaadanud alates sellest, kui ma 14-aastane olin. Olen kirjutanud palju lugusid, mis mu teiste bändide loomingusse ei ole sobinud ning neid on lihtsalt kogunenud hulgaliselt. Nüüd tundus hea aeg valida mõned palad välja ning neile elu sisse puhuda.»

«Masohhisti» pealt avaldati eelmisel nädalal singel «Külmun», mis annab edasi terve plaadi meeleolu kuulajale. «Lood on üsna depressiivsed, aga sellistsorti muusika on see, mis on mulle kõige enam südamelähedane olnud väga pikka aega. Sellisele rõvedale kurbusele saab samastuda igaüks – see mulle just meeldibki,« lisab Kapa.