Väärt kraam! ⟩ Maarja Kangro kultuurisoovitused

Aeg läheb isolatsioonis nii kiiresti, et mul on raske ette kujutada, kas kellelgi on veel aega teiste inimeste kultuurisoovitusi järgida. Endagi plaane ei jõua täita, kõike seda, mida nüüd teha tahaks, on nii palju. Aga eks see kultuurisoovitus ole ju ka seltskondliku mängu eest.