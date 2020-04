Tellijale

Tundub, et mulle on alati sümpatiseerinud teosed, mis puudutavad mingit olemuslikku külge inimesest või inimkonnast tervikuna. Näiteks saksa kirjaniku Patrick Süskindi «Parfüüm» (eesti keeles 1994 ja 2015). See on raamat, mille «hingasin sisse ühe hoobiga» kohe peale selle esimest eestikeelset ilmumist, laskmata end eemale peletada tollele perioodile omasest julgest kaanekujundusest.