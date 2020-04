Eesti film «Kõhedad muinaslood» tõi auhinnad New Yorgist!

Eesti publikul, kes kinno ei jõudnud, on võimalik seda omanäolist filmi vaadata lähiajal kohalikes videokanalites.

«Kõhedad muinaslood» on sel kevadel ja suvel valitud päris paljude festivalide kavasse ja Mart Sander on öelnud, et lootis, et esimest korda jõuab ta ka ise erinevatel festivalidel osaleda. «Just praegu pidi film linastuma Moskva žanrifilmide festivalil. Juba olid mul taskus ka piletid Nizzasse, hotellgi broneeritud. Teeb meele üsna mõruks, et kõik need festivalid on praeguseks lükatud teadmatusse kaugusesse,» räägib Sander.

Mõned festivalid toimuvad interneti vahendusel, aga Mardi sõnul pole asi päris see. «Lähikuudel olid mul plaanis veel New Yorgi ja Miami filmifestivalid, aga sinna vaevalt et oleksin ise kohale jõudnud minna – kõigepealt olen töötu artist, teiseks ka veel koolipoiss BFM-i doktoriõppes. Augustis osaleb film Madridi filmifestivalil. Sinna tahaks küll jõuda, kui paanika maailmas selleks ajaks üle on läinud.»