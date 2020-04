Kellerteatri lavastus etendub virtuaalselt kolmes keeles

Oscar Wilde’i kuulsa teose ainetel valminud lavastus “Canterville’i kummitus” on mõeldud lastele alates 7. eluaastast. Lavastajad on Sandra Lange ja Teele Uustani, laval Sandra Lange.

“Armunud alkeemik” on sündinud lavastaja ja dramaturgi Vahur Kelleri ning mustkunstnik Meelis Kubo inspireeriva koostööna. Kohtuvad teater, maagiline realism ja mustkunsti illusioonid, mis põimuvad laval kaasakiskuvaks teatrielamuseks. Elu on hullumeelne illusioon, mille käivitab armastus - vahel võib olla hirmus naljakas ja vahel võib naerda ka hirmust.

Teatrijuht Vahur Keller: “Meie esimesi virtuaaletendusi vaatas kokku 2325 inimest, mis tähendab meie jaoks 31 saalitäit publikut. Tõeliselt uhke number, mis ei tähenda muidugi tohutut piletitulu, sest piletihind on hetkel kaks korda väiksem kui muidu ja ühe piletiga saab etendusi vaadata mitu inimest. Praegu on meie jaoks peamine, et lapsed ja pered saaksid teatrit nautida ka kodus olles, ning see on meil koostöös Still Frame’iga väga hästi õnnestunud.”